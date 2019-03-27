Зубков официально лишён золота Сочи-2014

Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи, сообщает Inside the Games.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение перераспределить медали зимних Олимпийских игр 2014 года в бобслее.

Таким образом, золотые медали в соревнованиях двухместных экипажей должны получить швейцарцы Беат Хефти и Алекс Бауманн, серебряные — американцы Стивен Холкомб, который умер в 2017 году, и Стивен Лэнгтон, а бронзовые — латвийцы Оскар Мелбрадис и Даумант Дрейшкенс. В четвёрках золото перейдёт к спортсменам из Латвии Мелбрадису, Арвису Вилкасте, Дрейшкенсу и Янису Стренге. Обладателями серебряных наград станут американцы Холкомб, Лэнгтон, Кёртис Томашевич и Кристофер Фогт. Тройку призёров замкнут британцы Джон Джеймс Джексон, Стюарт Бенсон, Брюс Таскер и Джоел Фирон.

Ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала россиян Зубкова, Воеводу, Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. Спортивный арбитражный суд (CAS) заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея).