Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону, Логинов — второй

Матвей Елисеев выиграл спринтерскую гонку в рамках чемпионата России по биатлону в Тюмени. Серебряным призёром стал Александр Логинов. Третье место занял Иван Томилов.

Биатлон. Чемпионат России. Тюмень

Мужчины. Спринт

1. Матвей Елисеев — 25.11,4 (2).

2. Александр Логинов — +15,7 (3).

3. Иван Томилов — +18,9 (0).

4. Владимир Семаков — +34,4 (1).

5. Максим Буртасов — +40,4 (0).

6. Вадим Филимонов — +40,6 (1).

7. Илья Машуков — +45,3 (0).

8. Александр Жирный — +49,6 (0).

9. Семён Сучилов — +1.01,7 (3).

10. Александр Попов — +1.01,7 (0).

11. Юрий Шопин — +1.03,7 (2).

12. Алексей Волков — +1.05,1 (0).

13. Дмитрий Малышко — +1.10,7 (3)...

15. Карим Халили — +1.19,0 (2)...

18. Евгений Гараничев — +1.28,5 (3).

19. Максим Цветков — +1.32,1 (1)...

23. Пётр Пащенко — +1.38,4 (3)...

25. Сергей Корастылёв — +1.42,9 (1)...

30. Александр Поварницын — +1.57,8 (5)...

40. Алексей Корнев — +2.12,6 (3)...

43. Алексей Слепов — +2.22,0 (2)...

53. Игорь Малиновский — +3.06,3 (3)...

58. Андрей Вьюхин — +3.11,9 (5).



Ранее спринтерскую гонку у женщин выиграла Екатерина Глазырина. Гонки преследования пройдут 30 марта.