Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону, Логинов — второй

Матвей Елисеев выиграл спринтерскую гонку в рамках чемпионата России по биатлону в Тюмени. Серебряным призёром стал Александр Логинов. Третье место занял Иван Томилов.
Биатлон. Чемпионат России. Тюмень
Мужчины. Спринт
1. Матвей Елисеев — 25.11,4 (2).
2. Александр Логинов — +15,7 (3).
3. Иван Томилов — +18,9 (0).
4. Владимир Семаков — +34,4 (1).
5. Максим Буртасов — +40,4 (0).
6. Вадим Филимонов — +40,6 (1).
7. Илья Машуков — +45,3 (0).
8. Александр Жирный — +49,6 (0).
9. Семён Сучилов — +1.01,7 (3).
10. Александр Попов — +1.01,7 (0).
11. Юрий Шопин — +1.03,7 (2).
12. Алексей Волков — +1.05,1 (0).
13. Дмитрий Малышко — +1.10,7 (3)...
15. Карим Халили — +1.19,0 (2)...
18. Евгений Гараничев — +1.28,5 (3).
19. Максим Цветков — +1.32,1 (1)...
23. Пётр Пащенко — +1.38,4 (3)...
25. Сергей Корастылёв — +1.42,9 (1)...
30. Александр Поварницын — +1.57,8 (5)...
40. Алексей Корнев — +2.12,6 (3)...
43. Алексей Слепов — +2.22,0 (2)...
53. Игорь Малиновский — +3.06,3 (3)...
58. Андрей Вьюхин — +3.11,9 (5).
Ранее спринтерскую гонку у женщин выиграла Екатерина Глазырина. Гонки преследования пройдут 30 марта.