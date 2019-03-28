В Москве прошла международная социально-благотворительная акция «Мототерапия»

Сегодня, 28 марта, в преддверии фестиваля «Прорыв-2019» состоялась ежегодная международная акция «Мототерапия» – шоу по фристайл мотокроссу для детей с ограниченными возможностями. Мероприятие прошло при поддержке Департамента спорта Москвы.



Мероприятие традиционно состоялось накануне крупнейшего фестиваля экстремальных видов спорта «Прорыв». Главная цель «Мототерапии» – привлечь внимание к вопросу социализации людей с ограниченными возможностями и помочь им поверить в свои силы.



Идеологом «Мототерапии» является итальянский FMX-райдер Ванни Оддера, который устраивает отдельные шоу и катание на мотоциклах специально для инвалидов. Сеансы мототерапии стали частью многих международных соревнований по мотофристайлу, в Москве мероприятие проходит с 2014 года.



В мероприятии в 2019 году приняли участие более 100 детей с ОВЗ и выдающиеся иностранные и российские спортсмены.