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В Москве прошла международная социально-благотворительная акция «Мототерапия»

В Москве прошла международная социально-благотворительная акция «Мототерапия»
Другие / Прочие виды спорта

Сегодня, 28 марта, в преддверии фестиваля «Прорыв-2019» состоялась ежегодная международная акция «Мототерапия» – шоу по фристайл мотокроссу для детей с ограниченными возможностями. Мероприятие прошло при поддержке Департамента спорта Москвы.

Мероприятие традиционно состоялось накануне крупнейшего фестиваля экстремальных видов спорта «Прорыв». Главная цель «Мототерапии» – привлечь внимание к вопросу социализации людей с ограниченными возможностями и помочь им поверить в свои силы.

Идеологом «Мототерапии» является итальянский FMX-райдер Ванни Оддера, который устраивает отдельные шоу и катание на мотоциклах специально для инвалидов. Сеансы мототерапии стали частью многих международных соревнований по мотофристайлу, в Москве мероприятие проходит с 2014 года.

В мероприятии в 2019 году приняли участие более 100 детей с ОВЗ и выдающиеся иностранные и российские спортсмены.

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