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Фигуристы Столбова и Новосёлов будут готовиться к Олимпиаде — 2022 в Перми

Фигуристы Столбова и Новосёлов будут готовиться к Олимпиаде — 2022 в Перми
Другие / Фигурное катание

Российские фигуристы Ксения Столбова и Андрей Новосёлов будут тренироваться в Перми. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Цель фигуристов – выступить на Олимпиаде — 2022 в Пекине.

«Никогда Пермь не уезжала с первенств мира без медалей, никогда. Здесь очень известная школа именно парного катания. Сейчас сюда переезжает Николай Морозов, он будет помогать с постановками.

Пермь выбрала для себя олимпийская чемпионка Ксения Столбова, её партнер — отсюда, из Перми. Они со следующего года будут выступать в паре, и, думаю, это уровень будет сразу олимпийским», – цитирует Тарасову издание «Новости Перми».

Столбова раньше выступала в паре с Фёдором Климовым, вместе они выиграли золото и серебро Олимпиады в Сочи.

Столбова и Новосёлов пропустили минувший сезон, так как в связи со сменой спортивного гражданства Андреем не имели права выступать на международных соревнованиях.

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