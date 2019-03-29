Легкоатлетка Медведева подозревается в нарушении антидопинговых правил

Российская легкоатлетка Екатерина Медведева (Рыжова), выступающая в спортивной ходьбе, временно отстранена от участия в соревнованиях по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Фамилия россиянки включена в список временно отстранённых спортсменов на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit). О причинах рассказала антидопинговый координатор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.



«По ней инициировано дело по паспорту крови. ВФЛА в курсе, как и спортсменка: нас уведомили в феврале, что в отношении неё начато дело. Медведевой было предложено дать объяснения, и она их дала. На неё наложено временное отстранение. Дело Медведевой будет рассматриваться трибуналом IAAF», — приводит слова Иконниковой РИА «Новости».

Чемпионка мира — 2012 среди юниорок на дистанции 10 км Медведева уже отбывала двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга (эритропоэтина) с 2013 по 2015 год, в спорт она вернулась 12 июня 2015 года.