Бывшему бейсболисту предъявлены обвинения в сексуальном насилии над ребёнком

Коллегия присяжных штата Техас предъявила обвинения бывшему бейсболисту «Нью-Йорк Янкис» и «Техас Рейнджерс» Джону Веттеленду в трёх случаях сексуального насилия над ребёнком, информирует интернет-портал Sports Illustrated.



52-летний Веттеленд обвиняется в насилии над малолетним родственником в период с октября 2004 по октябрь 2006 года. Мальчику на тот момент было от четырёх до шести лет.

В январе этого года питчер был взят под стражу по данному обвинению и освобождён под залог в размере $ 25 тысяч.



Джон Веттеленд — чемпион и самый ценный игрок Мировой серии — 1996, рекордсмен по сейвам в MLB в том же году, трёхкратный участник Матча всех звезд и член Зала славы «Техас Рейнджерс». Бейсболист завершил профессиональную карьеру в 2000 году.