«Ростов-Дон» вышел в финал Кубка России по гандболу

«Ростов-Дон» обыграл «Звезду» в полуфинале женского Кубка России по гандболу и вышел в финал турнира. Матч прошёл в Ростове-на-Дону и завершился победой хозяек площадки со счетом 32:25.

Второй финалист определится сегодня в матче «Астраханочки» и тольяттинской «Лады». Финал Кубка России состоится 31 марта.

Кубок России. Женщины

Полуфинал

«Звезда» (Звенигород) – «Ростов-Дон» (Россия) – 25:32 (13:18)



«Ростов-Дон»: Седойкина (7/20, 35%), Мехдиева (5/17; 29%); Манагарова — 6, Сень — 5, Борщенко — 5, Кожокарь — 5, Маслова — 3, Макеева — 2, Родригес — 2, Бобровникова — 2, Судакова — 1, Кузнецова — 1, Таженова, Аббинг, Петрова, Сливинская.

Отметим, последний раз команды встречались в Ростове-на-Дону 26 февраля в матче чемпионата страны. Выиграли ростовчанки — 27:25.