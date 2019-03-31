Три промаха лишили Гараничева победы в масс-старте на ЧР, Семаков — первый

На чемпионате России в Тюмени завершилась мужская гонка с общего старта на 15 км. Победу одержал Владимир Семаков, второе место занял Максим Бурасов, третьим стал Александр Логинов.

Евгений Гараничев, шедший лидером до четвёртого огневого рубежа и опережавший ближайших преследователей более чем на 30 секунд, упустил шанс побороться за золото, допустив три промаха на последней «стойке».

Чемпионат России. Тюмень

Мужчины, масс-старт, 15 км

1. Владимир Семаков — 40.47,4 (0).

2. Максим Бурасов — +10,7 (0).

3. Александр Логинов — +38,0 (5).

4. Евгений Гараничев — +38,5 (4).

5. Эдуард Латыпов — +1.12,3 (2).

6. Вадим Филимонов — +1.42,8 (3).

7. Семён Сучилов — +1.51,2 (5).

8. Юрий Шопин — +1.51,5 (4).

9. Алексей Слепов — +1.51,8 (4).

10. Дмитрий Абашев — +2.08,6 (2)...

12. Максим Цветков — +2.20,2 (3).

13. Александр Поварницын — +2.20,3 (5)...

26. Антон Бабиков — +4.00,4 (5).