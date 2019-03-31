Авербух — о Медведевой: разве её кошмарили? Все старались помочь

Обладатель серебряной медали Олимпийских игр по фигурному катанию, фигурист и хореограф Илья Авербух высказался о действиях Евгении Медведевой, покинувшей группу Этери Тутберидзе и переехавшей в Канаду.



«Вернёмся к Медведевой. Для меня в этом сезоне есть перекос в жертвенность. Уехала бедная в Канаду, условия не созданы. Давайте судить по результатам: есть хороший результат, она блестяще сражалась, выиграла бронзу. Но за бронзой она уезжала туда, уходила от Тутберидзе, чтобы доказать, что она должна выиграть, а не Загитова? Для этого?



Да, она вернула свою бронзу, но уезжала она для того, чтобы бороться наравне с Загитовой, доказать Тутберидзе, что она может. То, что она сражалась и пришла к бронзе, говорит о её характере, и дай бог ей сил и уверенности. И то же самое Алине и Этери Георгиевне. Давайте просто не будем подменять понятия.

Если мы уберём интернет, где девочки пишут всякую дрянь, то я не видел, чтобы хоть кто-то из специалистов делал что-то не то для Жени. И даже тот результат, который получили, — это федерация приняла решение отправить именно её на чемпионат. Разве её кошмарили? Её кто-то давил? Все старались помочь. Могло бы быть: «Ты уехала в Канаду за сытой жизнью, мы тут все мучаемся». Но даже толики этого не было ни в чём. Когда Женя прекрасно откатала на чемпионате России произвольную программу, ей поставили хорошие оценки. Да, она не справилась с короткой программой, она улетела. Ещё раз говорю: никакого кошмара для Жени не было», — высказался Авербух в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда».