Мать Турсынбаевой: дочь взяли в сборную России, но хотелось развивать Казахстан

Падишахан Султаналиева, мама фигуристки Элизабет Турсынбаевой рассказала, почему её дочь, родившаяся и выросшая в Москве, решила выступать за Казахстан.



«Это было решение моё и моего мужа. Многие говорят, что она сбежала от конкуренции. Ничего подобного, ведь она была и в сборной России. Уже всё наготове, в сборную взяли, но нет, мы хотели именно развивать Казахстан», — рассказала она.



«У меня папа казах, и нет такого, что я ни с того ни с сего выступаю за Казахстан. Нет, я казашка, и я горжусь этим. Мне приятно, когда я слышу наш гимн на международной арене, когда вижу, как поднимается флаг. Ради таких моментов и стоит бороться и тренироваться изо дня в день», — добавила фигуристка.



На чемпионате мира 2019 года в Сайтаме Турсынбаева завоевала серебро.

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