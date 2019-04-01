Тутберидзе: весь мир восхищался Липницкой, свою долю любви она получила

Этери Тутберидзе, тренер олимпийской чемпионки Сочи-2014 в команде Юлии Липницкой считает, что её ученица может быть довольна своей карьерой.

«Весь мир восхищался Юлей Липницкой, свою долю любви она получила. Она отложила на какое-то время коньки? Это следствие безостановочных нагрузок, психологически очень тяжело ждать новых программ, новых побед. Не каждый этого хочет. Свой путь она прошла с помощью своей мамы, меня. Думаю, она счастлива, что у неё была возможность оказаться на вершине успеха, показать свои программы», — сказала Тутберидзе в эфире программы «Познер».

В том же 2014 году 15-летняя Липницкая выиграла серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы. Юлия завершила карьеру в апреле 2017 года.