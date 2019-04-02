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Логинов и Курочкина – чемпионы юниорского ЧМ в параллельном гигантском слаломе

Логинов и Курочкина – чемпионы юниорского ЧМ в параллельном гигантском слаломе
Другие / Прочие виды спорта

Российские сноубордисты Дмитрий Логинов и Анастасия Курочкина победили на юниорском чемпионате мира в параллельном гигантском слаломе. Соревнования проходят в Словении.

У мужчин второе место занял немец Элиас Хубер, бронзовая у медаль у ещё одного представителя России Ярослава Степанко.

Курочкина опередила соотечественницу Софию Надыршину. Третьей стала итальянка Жасмин Коратти.

Напомним, 19-летний Логинов – обладатель исторического достижения. Уроженец Красноярска – первый представитель сноуборда среди мужчин, который одновременно владеет титулом чемпиона мира в параллельном слаломе и победителя юниорского чемпионата мира в этой же дисциплине.

Кроме того Логинов стал первым сноубордистом, одновременно владеющим титулами чемпиона мира в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, а также победителя юниорского чемпионата мира в этих же дисциплинах.

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