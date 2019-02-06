Сноубордист Логинов стал обладателем исторического достижения

Российский сноубордист Дмитрий Логинов, одержавший победу в параллельном слаломе на чемпионате мира — 2019 в Парк-Сити (США), стал автором исторического достижения. 19-летний уроженец Красноярска стал первым представителем этого вида спорта среди мужчин, который одновременно владеет титулом чемпиона мира в параллельном слаломе и победителя юниорского чемпионата мира в этой же дисциплине, сообщает официальный сайт Международной лыжной федерации.

Кроме того, Логинов стал первым сноубордистом, одновременно владеющим титулами чемпиона мира в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, а также победителя юниорского чемпионата мира в этих же дисциплинах.

В финале соревнований в параллельном слаломе в Парк-Сити Дмитрию удалось опередить представителя Италии Роланда Фишналлера. В финальном заезде в параллельном гигантском слаломе Логинов обошёл словенца Тима Мастнака, упавшего на старте.

Д. Логинов: я самый молодой чемпион мира в истории, это невероятно