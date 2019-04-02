Фрум: никогда не делал ничего противозаконного

Британский велогонщик команды Sky Кристофер Фрум прокомментировал обвинения в применении допинга.



«Любой человек, который потратит время на изучение деталей дела, убедится, что я не сделал ничего плохого. Могу только сказать фанатам: если у вас есть какие-либо сомнения относительно меня, я рассмотрю отчёты и заключу, что я никогда не делал ничего противозаконного», — приводит слова велогонщика El Mundo.



Британец также высказался об испанском велогонщике Алехандро Вальверде, который был дисквалифицирован за допинг, но позднее реабилитирован Всемирным антидопинговым агентством (AMA) и Международным союзом велосипедистов (UCI).



«Надеюсь, эта история никак не отразится на нём. То, что Вальверде до сих пор выступает на таком уровне, просто невероятно. Я хочу продолжать ещё много лет, как он. Увидев, что Вальверде выиграл последний чемпионат мира, я подумал, что и мне по силам это сделать. Возраст не является решающим фактором в велоспорте, как думают многие», — отметил Фрум.