Федерация бобслея России делает всё, чтобы вернуть медали Зубкова в МОК

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина прокомментировала требование Международного олимпийского комитета (МОК) к дисквалифицированному Александру Зубкову и другим спортсменам вернуть олимпийские медали.



«Я получила письмо из Олимпийского комитета России. Наша федерация понимает значимость возврата в МОК всех медалей и другой наградной атрибутики. И хотя реальных юридических рычагов давления у нас нет, мы делаем всё необходимое и возможное для достижения положительного результата», – цитирует Аникину ТАСС.



Напомним, Аникина возглавляет Федерацию бобслея России с 22 января – тогда он пришла на смену отстранённому от спортивной деятельности, связанной с бобслеем, Александру Зубкову.

Александр Зубков, ранее возглавлявший Федерацию бобслея России, подал апелляцию в CAS на решение о своей двухлетней дисквалификации. Его отстранение включает в себя запрет спортивной и административной деятельности в национальных федерациях, связанных с бобслеем.