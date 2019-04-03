Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Red Bull Roll The Dice
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Федерация бобслея России делает всё, чтобы вернуть медали Зубкова в МОК

Федерация бобслея России делает всё, чтобы вернуть медали Зубкова в МОК
Другие / Прочие виды спорта

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина прокомментировала требование Международного олимпийского комитета (МОК) к дисквалифицированному Александру Зубкову и другим спортсменам вернуть олимпийские медали.

«Я получила письмо из Олимпийского комитета России. Наша федерация понимает значимость возврата в МОК всех медалей и другой наградной атрибутики. И хотя реальных юридических рычагов давления у нас нет, мы делаем всё необходимое и возможное для достижения положительного результата», – цитирует Аникину ТАСС.

Напомним, Аникина возглавляет Федерацию бобслея России с 22 января – тогда он пришла на смену отстранённому от спортивной деятельности, связанной с бобслеем, Александру Зубкову.

Александр Зубков, ранее возглавлявший Федерацию бобслея России, подал апелляцию в CAS на решение о своей двухлетней дисквалификации. Его отстранение включает в себя запрет спортивной и административной деятельности в национальных федерациях, связанных с бобслеем.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент