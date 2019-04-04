Медведева и Туктамышева сыграли в боулинг и поели суши

Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева вместе отдохнули. Спортсменки играли в боулинг и ели суши. Фотографии в «Инстаграм» выложила американская фигуристка Майя Шибутани, которая составила им компанию.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Майи Шибутани.

Напомним, поклонники фигурного катания начали волноваться, когда 11 марта Медведева отписалась от Туктамышевой в «Инстаграме». В тот же день Медведева вернула подписку. Позже всё списали на техническую ошибку SMM-менеджера.

Позже Туктамышева выложила в «сториз» фотографию с Медведевой и написала: «Люблю эту фотку с деткой». Медведева сделала репост фото в своём «инстаграме» и ответила: «Люблю фотку фотки с деткой».