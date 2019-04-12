Пасхина завоевала золото ЧЕ по тяжёлой атлетике, у Мстиевой — серебро

Россиянка Ксения Пасхина завоевала золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Батуми (Грузия) в категории до 87 кг, ещё одна россиянка — Диана Мстиева — взяла серебро.

В сумме двоеборья Пасхина подняла 242 кг (110 кг в рывке, 132 кг в толчке). Результат Дианы Мстиевой — 240 кг.

Бронзу завоевала Сара Фишер из Австрии (231 кг).

Пасхина принесла сборной России второе золото на чемпионате Европы. Первой российской чемпионкой стала Анастасия Романова (до 71 кг). Кроме того, в активе россиянок ещё три серебра (Кристина Соболь, Светлана Ершова и Татьяна Алеева) и две бронзы (Кристина Новицкая и Александра Козлова).

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Батуми, Грузия

Женщины. До 87 кг

1. Ксения Пасхина (Россия) – 242 кг (110+ 132)

2. Диана Мстиева (Россия) – 240 (110+130)

3. Сара Фишер (Австрия) – 231 (102+129)