У олимпийской чемпионки Бобровой родился сын Александр

В семье российских фигуристов Екатерины Бобровой и Андрея Депутата пополнение. Екатерина родила сына Александра.

29-летняя Боброва выступала в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Пара завоевала золото Олимпиады в Сочи и серебро Игр в Пхёнчхане в командном турнире. По окончании олимпийского сезона-2017/18 танцоры взяли паузу в карьере. Екатерина не скрывала, что хотела бы стать мамой, и её мечта осуществилась.

26-летний Депутат выступал в парном катании с Верой Базаровой и Василисой Даванковой, но особых успехов не добился. В конце августа 2017 года Андрей завершил спортивную карьеру и успешно сдал тесты на технического специалиста.

Свадьба Екатерины Бобровой и Андрея Депутата состоялась 16 июля 2016 года.