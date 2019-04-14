Плющенко: Загитова способна выиграть Олимпиаду в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал слова Романа Костомарова, призвавшего Алину Загитову завершить карьеру.

«Я не слежу за тем, кто что говорит и пишет. Не хочу трогать эту грязь. Есть конкретный спортсмен, который должен принимать решения, это его карьера, его жизнь. Загитова уже выиграла Олимпиаду. Может, она хочет стать неоднократной олимпийской чемпионкой. Кто это может ей запретить?

Самое простое – уйти. Это можно сделать в любой момент, тем более она уже в истории. А вот выйти и доказать, что ты можешь ещё, как Алина сделала на чемпионате мира, — это по-настоящему круто. А если ещё обучиться четверным прыжкам, то это будет вообще очень круто.

По её катанию видно, что она способна прыгать четверные, я же не просто так говорю. Я верю, что Загитова может докататься до следующей Олимпиады и выиграть её. Всё возможно, если правильно тренироваться и готовиться. У спортсмена должна быть вера в тренера, и наоборот. Я не считаю, что Загитовой надо заканчивать карьеру. Моё мнение, что можно и нужно кататься долго, если есть силы и здоровье», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.