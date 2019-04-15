Сборная России по греко-римской борьбе показала лучший результат на ЧЕ за 28 лет

На завершившемся в Бухаресте чемпионате Европы по борьбе особенно успешно выступили борцы греко-римского стиля. На их счету оказалось пять золотых, одна серебряная и три бронзовых медали, что принесло нашей команде уверенное первое место как в очковом, так и в медальном зачёте.



Золотые медали выиграли Виталий Кабалоев (до 55 кг), Степан Марянян (до 63 кг), Абуязид Манцигов (до 72 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Роман Власов (до 77 кг), серебро у Сергея Емелина (до 60 кг), бронзовые медали завоевали Артём Сурков (до 67 кг), Александр Комаров (до 82 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг).



Интересно, что этот результат стал лучшим для нашей команды с 1991 года — тогда сборная СССР на последнем своём чемпионате Европы в истории завоевала шесть золотых, одну серебряную и две бронзовых медали. После этого россияне два раза одерживали по пять побед (это происходило в 1993 и в 2015 годах), но общее число наград в эти годы было меньшим, чем в 2019 году.



Напомним, что годом ранее сборная России по греко-римской борьбе показала лучший результат на чемпионатах мира в своей истории, повторив выступление сборной СССР образца 1990 года.

Сборная России по греко-римской борьбе показала лучший в истории результат на ЧМ