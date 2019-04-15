Тайгер Вудс получит Президентскую медаль свободы из рук Трампа

Президент США Дональд Трамп наградит Президентской медалью свободы американского гольфиста Тайгера Вудса. Об этом сообщил сам Трамп в своём «твиттере».



«Хочу поздравить Тайгера Вудса с прекрасной победой. Сообщаю, что в связи с его невероятным успехом, возвращением в спорт и, что более важно, к жизни, я вручу ему Президентскую медаль свободы», – написал Трамп.



Напомним, Вудс выиграл свой пятый турнир «Большого шлема» впервые за 14 лет. В предыдущий раз он побеждал в 2005 году.



В 2017 году Тайгер Вудс был только на 1199-м месте в мировом рейтинге. В последние несколько сезонов спортсмен мало выступал на соревнованиях из-за многочисленных травм и проблем с психикой. Сейчас 43-летний Вудс идёт на 12-м месте в рейтинге Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA).

Тайгер Вудс выиграл турнир «Мастерс» впервые за 14 лет