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Тайгер Вудс получит Президентскую медаль свободы из рук Трампа

Тайгер Вудс получит Президентскую медаль свободы из рук Трампа
Другие / Прочие виды спорта

Президент США Дональд Трамп наградит Президентской медалью свободы американского гольфиста Тайгера Вудса. Об этом сообщил сам Трамп в своём «твиттере».

«Хочу поздравить Тайгера Вудса с прекрасной победой. Сообщаю, что в связи с его невероятным успехом, возвращением в спорт и, что более важно, к жизни, я вручу ему Президентскую медаль свободы», – написал Трамп.

Напомним, Вудс выиграл свой пятый турнир «Большого шлема» впервые за 14 лет. В предыдущий раз он побеждал в 2005 году.

В 2017 году Тайгер Вудс был только на 1199-м месте в мировом рейтинге. В последние несколько сезонов спортсмен мало выступал на соревнованиях из-за многочисленных травм и проблем с психикой. Сейчас 43-летний Вудс идёт на 12-м месте в рейтинге Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA).

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