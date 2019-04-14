Тайгер Вудс выиграл турнир «Мастерс» впервые за 14 лет

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» в Огасте (США, штат Джорджия). Это его первая победа на турнире за 14 лет. В предыдущий раз он побеждал в 2005 году.

Всего Вудс 5 раз выигрывал «Мастерс»: в 1997-м, в 2001-м, 2002-м, 2005-м и 2019-м. US Masters – один из четырёх мэйджоров, главных турниров сезона в гольфе.

В 2017 году Тайгер Вудс был только на 1199-м месте в мировом рейтинге. В последние несколько сезонов спортсмен мало выступал на соревнованиях из-за многочисленных травм и проблем с психикой. Сейчас 43-летний Вудс идёт на 12-м месте в рейтинге Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA).

Видео победы Вудса можно посмотреть в «твиттере» Masters Tournament.