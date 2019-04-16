Призёр Олимпийских игр фристайлист Ридзик женился

Российский фристайлист Сергей Ридзик, завоевавший бронзовую медаль в ски-кроссе на Олимпийских играх в Пхёнчхане, женился на своей подруге Наталье. Свадьба состоялась в выходные в Москве.

«Команда Федерации фристайла России поздравляет Сергея и Наталью с бракосочетанием! Поздравляем вас с самым важным шагом в вашей жизни. Желаем, чтобы все дальнейшие шаги по жизни вы совершали вместе, твердо и в ногу. Берегите друг друга, вместе преодолевайте все радости и горести. Будьте счастливы и здоровы!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице Федерации фристайла России в «Фейсбуке».

За своё выступление на Играх-2018 Ридзик был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. В июне 2018 года спортсмен перенёс операцию на колене.