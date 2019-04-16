Плющенко: ну не получается у Коляды. Пусть идёт к Мишину

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил ситуацию в российском мужском одиночном катании.

«У нас есть молодые ребята, да, но нужно время. Мальчики тренируются по-другому, что-то жалеют себя. Относятся к себе непонятно. У меня были в группе ребята, ушли, слава богу. Захожу в зал – а они что-то в зеркале у себя на лице высматривают. Нарциссизм. А нужно пахать.

Есть Алексей Николаевич Мишин, который тренирует в Питере. Сходите к нему, он с удовольствием вас возьмёт. Про кого я? Про Коляду. Ну не получается у вас, нет результата. Посмотрите, подумайте. Может, Алексей Николаевич даст вам некий посыл.

Максим Ковтун вот приходил ко мне. Да, у нас немного не получилось, это была такая пробная история. Но Макс – очень талантливый парень, он сначала завёлся. Просто так вышло, что я много уезжал на шоу, а ему нужно было, чтобы я сидел с ним постоянно. Тем не менее я всегда открыт, мы с Максом вместе прыгали аксель в 3,5 оборота. Это было интересно, конечно, когда тренер прыгает при спортсмене, такая мотивация для него. У меня свой подход и своё видение многих вещей, не зря я стал долгожителем в большом спорте. Делюсь секретами, но пока ещё не всеми», — цитирует Плющенко «Спорт-экспресс».