Двукратная чемпионка мира сноубордистка Тудегешева завершила карьеру

Двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в зачёте параллельных дисциплин в сезоне-2010/11, многократная победительница этапов Кубка мира российская сноубордистка Екатерина Тудегешева сообщила о решении завершить карьеру.

«Дорогие мои друзья, сегодня хотела бы официально объявить, что я заканчиваю свою профессиональную спортивную карьеру. Я свою миссию в спорте высших достижений выполнила, настало время уйти со старой дороги и найти новый путь, и двигаться, развиваться дальше в разных сферах и направлениях.

Я счастлива, что мне удалось пройти такой незабываемый, уникальный путь и достичь определённых высот в спорте. Надеюсь весь накопленный опыт использовать в будущем на благо общества и развития спорта! Сноуборд навсегда останется в моём сердце. Хотела сказать большое спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всей моей спортивной карьеры и словом и делом", — написала Тудегешева в своём «фейсбуке».

Тудегешева пропустила международный сезон-2018/19.