Туктамышева: меня не волнует моё прошлое

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила выступление в завершившемся сезоне.

«Этот сезон просто как взрыв в моей жизни. Он таким ярким пятном и останется в памяти, потому что как начался ярко, так ярко и завершился. Были небольшие трудности в конце сезона, так как я не попала на чемпионат мира. Несмотря ни на что, этот сезон сложился для меня хорошо. Мы с Алексеем Николаевичем Мишиным и Татьяной Николаевной Прокофьевой сделали большой шаг вперёд, поэтому довольны и хотим продолжать так же.

С самого начала я готовилась к чемпионату мира, знала свою цель, но так как из-за болезни не попала в основную команду, то пережила непростые дни, тяжёлое время. Мне очень помогло шоу в Японии. Я поехала туда сразу после того, как закончился чемпионат мира, переключилась, окунулась в другую атмосферу – другие города, страна, люди… Я настолько погрузилась во всё это, что сейчас чувствую себя эмоционально очень хорошо. Меня не волнует моё прошлое: было и было. Я не из тех людей, которые будут очень сильно переживать о том, что они не могут исправить.

Основной прогресс вижу в возобновлении тройного акселя в программах. Это самый большой прогресс. Сейчас на тренировках я делаю два тройных акселя в комбинации с двойным. Это стало большим шагом вперёд, и это дало мне уверенность, что я могу соревноваться с сильнейшими девочками на одном уровне.

Два акселя в произвольной программе? Да, я тренирую это сейчас. Делаю два тройных акселя. Может быть, в следующем сезоне мы сделаем это», — цитирует Туктамышеву официальный сайт ФФККР.

В составе сборной России она стала бронзовым призёром командного чемпионата мира в Фукуоке.