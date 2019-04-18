Туктамышева: хочется, чтобы фигурное катание как можно меньше смешивали с грязью

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как реагирует на критику в СМИ и соцсетях.

«Когда идёт поток негатива, стараюсь меньше залезать в соцсети. Но что можно сделать, если это вызывает интерес у людей? Главное, что в жизни между нами, спортсменками ничего такого нет. Мы-то сами знаем, как мы общаемся друг с другом, какая ситуация в спорте друг у друга. Но если людям нравится читать про «баттлы», то репортёры будут писать. Всё взаимосвязано. Мне же хочется, чтобы в статьях было больше добра, потому что у нас такой красивый вид спорта. Хочется, чтобы его как можно меньше смешивали с грязью.



Когда читаем статьи, где нас с девочками пытаются столкнуть, мы смеёмся. Вот на шоу после командного турнира мы много общались с Женей Медведевой, стали хорошими приятелями. И хорошо, что мы там так открылись друг другу.



Конечно, с соперницами можно дружить. Особенно когда сезон закончен. Это, конечно, шутка. Но просто когда ты вне льда, то тяжело всё время быть в себе, сконцентрированным только на своём. По крайней мере я так не могу. Мне намного легче быть со всеми открытой, чем угрюмой. Мне лучше общаться со всеми. На льду – это на льду, а вне льда – всё спокойно», — цитирует Туктамышеву официальный сайт ФФККР.

В составе сборной России она стала бронзовым призёром командного чемпионата мира в Фукуоке.