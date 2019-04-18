Туктамышева: в Фукуоке всё было как дома — Андрей здесь, значит, всё нормально

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, с какими чувствами следила за выступлением своего бойфренда Андрея Лазукина на командном чемпионате мира в Фукуоке. Они впервые выступали в одной команде.

«Это немножко странно, потому что случилось в первый раз. Но в то же время приятно, что есть такая поддержка в лице твоего молодого человека. Возможно, из-за этого у меня и не было такого сильного волнения, потому что мы вместе и было ощущение, что это не совсем соревнования, а как дома – Андрей же здесь, значит, всё нормально.

Было в принципе волнительно, потому что выступление нужно было смотреть и болеть за наших. За себя я меньше переживала», — цитирует Туктамышеву официальный сайт ФФККР.

Сборная России на командном чемпионате мира заняла третье место.