Жулин: Загитову, Медведеву и Туктамышеву никто не отпустит в другие сборные

Фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева не станут менять спортивное гражданство, уверен тренер Александр Жулин. О такой возможности для нынешних российских лидеров заговорили после перехода на взрослый уровень ряда юных воспитанниц Этери Тутберидзе.



«Это полный бред. Во-первых, никто и никогда не отпустит ни Туктамышеву, ни Медведеву, ни Загитову. Во-вторых, в соответствии с правилами Международного союза конькобежцев (ISU), после смены спортивного гражданства нужно пропускать год. Даже если бы всё было проще, никто не стал бы ничего менять. Конечно, сами они на это не пойдут. У них сильная страна и прекрасная федерация. Это обычные соревнования, на которых нужно доказывать своё превосходство.



Я в целом отрицательно отношусь к смене гражданства, когда речь идёт об элитных фигуристах. Но если человек болтается во втором десятке и у него нет никаких шансов пробиться в сборную России, почему бы не представлять, скажем, Азербайджан? Считаю, что для таких атлетов это замечательный выход из положения», — приводит слова специалиста RT.



Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в танцах на льду отдельно прокомментировал перспективы на попадание в сборную Туктамышевой.



«Елизавета обладает великолепным тройным акселем. Она потрясающе катается и находится в замечательной форме. Если она и дальше так продолжит, то однозначно будет конкурентоспособна», — добавил Жулин.