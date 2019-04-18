Сотникова – о диете: иногда есть вообще не хочется, пью воду весь день

Олимпийская чемпионка Игр в Сочи, фигуристка Аделина Сотникова рассказала, что не выбирала для себя какую-то определённую диету, а хорошую форму ей помогают поддерживать занятия в танцевальной студии, игра в теннис и уроки бокса.



«У меня нет своего особенного рациона питания. Я ем, когда захочу, чаще всего один раз в день, максимум два. Иногда есть вообще не хочется, тогда могу пить только воду весь день», — приводит слова спортсменки StarHit.



Сотникова — четырёхкратная чемпионка России, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы. Аделину называли «вундеркиндом» в фигурном катании в связи с тем, что уже в 13 лет она исполняла два чрезвычайно сложных каскада в одной программе: тройной лутц — тройной риттбергер и тройной сальхов — тройной риттбергер.

Сотникова: Байкал — лучший антистресс, чистый кайф