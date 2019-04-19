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Подросток подозревается в убийстве 24-летнего тренера по карате в Приамурье

Подросток подозревается в убийстве 24-летнего тренера по карате в Приамурье
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В Белогорске был убит 24-летний тренер по карате Сергей Иванов. На молодого человека, выходившего из здания местного спорткомплекса, напал неизвестный и нанёс ему многочисленные ножевые ранения. Тренера доставили в реанимацию, где он скончался, сообщает «Амур Инфо».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к происшествию мог быть причастен 17-летний местный житель. Его задержали и доставили в отделение полиции. Сотрудники следственного отдела по Белогорску СУ СК России по Амурской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В спортивном клубе подтвердили, что погибший был тренером. О причинах нападениях у них никаких предположений нет. У Сергея остались мама, младшие сестра и брат.

Источник: Амур Инфо Сообщить об ошибке
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