Медведева впервые выступила в образе, который окрестили «корейским порно»

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр—2018, российская фигуристка Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Корее представила номер на песню популярной американской певицы Арианы Гранде «7 Rings» из нового альбома Thank U, Next. Медведева вышла на лёд в очень розовом костюме, который читатели её «инстаграма» окрестили «корейском порно».

Видео выложил на своей странице в «Твиттере» друг Медведевой, певец Кристиан Костов.

Ранее стало известно, что новая короткая программа Медведевой будет исполняться под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse, а произвольная — под саундтрек из фильма «Мемуары гейши».

На чемпионате мира—2019 в Сайтаме (Япония) Евгения завоевала бронзовую медаль.