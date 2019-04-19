Губерниев представил «сюжет NRK про скромного комментатора из России»

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев анонсировал репортаж норвежской телекомпании NRK о работе его съёмочной группы. Перед сюжетом диктор представил Губерниева как суперзвезду, имеющую больше подписчиков, чем Йоханнес Клебо, а также друга Владимира Путина.

«Огромное спасибо моим зарубежным коллегам! Каждый год на биатлоне или лыжах про нас делают яркие репортажи. Уровень нашей работы уже давно передовой, это понимают иностранные друзья и партнёры. Вашему вниманию — фрагмент сюжета NRK про скромного комментатора из России. Неплохо было про друга, и обратите внимание на уровень английского! Спорт — это шоу, кто не понимает очевидных вещей, тот просто дурак! Большунов и Непряева всех победят», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».