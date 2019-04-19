Загитова: женщина должна быть успешной

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что является приоритетным в её жизни.

«Женщина должна быть успешной прежде всего. Во всех сферах есть определённые люди, на которых я равняюсь, – это, безусловно, успешные люди.

Красота играет очень важную роль в моей жизни, потому что я занимаюсь фигурным катанием, а это искусство в некоторой степени, а в некоторой степени — спорт, пятьдесят на пятьдесят, поэтому для меня важно быть красивой.

Обычно на соревнованиях думаю только об элементах, но иногда были турниры, когда я катала программу и думала, что буду делать завтра или сегодня вечером. Эти мысли сразу отбрасываю, потому что это ненужные мысли. И сразу программа не идёт.

Когда не получаются тренировки, ты расстраиваешь, но потом думаешь о том, что хочешь получить, забываешь всё это и идешь дальше. Мечты сбываются, если верить и думать о том, чего хочешь добиться, то это исполнится», — сказала Загитова в интервью SHISEIDO.