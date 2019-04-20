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Полиция арестовала сервисмена Колоньи по делу о допинге

Полиция арестовала сервисмена Колоньи по делу о допинге
Другие / Лыжный спорт

Полиция Австрии задержала ещё одного фигуранта допингового дела, связанного с немецким врачом Марком Шмидтом, речь идёт о сервисмене четырёхкратного олимпийского чемпиона, швейцарского лыжника Дарио Колоньи, сообщает Blick.

Скандал разразился на лыжном чемпионате мира в Зеефельде, когда произошли массовые аресты.

«Очень грустно, что такое происходит. Это плохо для спорта. Хорошо в этом только то, что их ловят», — отмечал тогда Колонья.

Представитель прокуратуры Инсбрука Хансйорг Майр заявил СМИ, что сам швейцарский лыжник не подозревается.

«Этот арест никак не связан с ним», — подчеркнул Майр.

Сервисмен начал работу с Колоньей перед началом прошлого сезона. До этого он работал в Кёльне в компании по производству экипировки. Там он имел тесный контакт с другим фигурантом допингового дела, лыжником Йоханнесом Дюрром.

Немецкий конькобежец, участвовавший в ОИ, подозревается в применении допинга
Источник: на ОИ-2018 действовала допинговая сеть, связанная с клиникой Шмидта
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