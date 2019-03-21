Источник: на ОИ-2018 действовала допинговая сеть, связанная с клиникой Шмидта

На протяжении Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) действовала глобальная допинговая сеть, напрямую связанная с клиникой доктора Марка Шмидта в Эфрурт (Германия). Таковы результаты расследования немецкого телеканала ARD, о котором сообщает sportschau.



Сообщается, что на данный момент, помимо самого Шмидта, было арестовано четыре его помощника, которые и были связующим звеном между клиникой и спортсменами на Олимпиаде.



Помимо кровяного допинга, в котором уже уличили клинику и ряд её клиентов, медики испытывали на спортсменах неизвестные препараты и побочные эффекты от них. Так, в одном из случаев спортсмен почувствовал насколько сильный жар, что был вынужден погрузить руки в снег для того, чтобы они охладились.



ARD сообщает о 21 клиенте Шмидта из 8 стран мира. За сезон доктор благодаря своим экспериментам зарабатывал на них более € 100 тыс.

Около 60 спортсменов посещали доктора, виновного в допинг-скандале на ЧМ-2019

Зеппельт: весьма вероятно, что Шмидт использовал оборудование 2007 года