Медведева: вчера поела лапшу, было очень вкусно

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева, в данный момент выступающая в шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее, призналась в любви к местной еде.

«Мне нравится корейская еда, хоть я и вегетарианка. Вчера поела лапшу, и было очень вкусно. Хотелось бы почаще есть корейскую еду», — сказала Медведева в эфире телеканала KBS.

На шоу Ice Fantasia 2019 в Корее Медведева представила номер на песню популярной американской певицы Арианы Гранде 7 Rings из нового альбома Thank U, Next. Медведева вышла на лёд в розовом костюме, который читатели её «инстаграма» окрестили «корейским порно».

Позже фигуристка предложила оставлять жёсткие комментарии к её фото в новом наряде в «Инстаграме», после чего от неё отписалась олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Загитова отписалась от Медведевой в «Инстаграме»