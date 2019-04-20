Сборная России сыграет с «Кристаллом» в финале InterCup по пляжному футболу

Сборная России сыграет с петербургским «Кристаллом» в финале международного турнира по пляжному футболу InterCup, который проходит в Санкт-Петербурге.

В полуфинале «Кристалл» в дополнительное время взял верх над сборной Италии со счётом 7:6. Решающий гол забил на 38-й минуте матча Дмитрий Шишин. Хет-трик оформил Владислав Жариков.

В другом полуфинале сборная России нанесла поражение саратовской «Дельте» со счётом 7:6. Победный гол на 36-й минуте забил Алексей Павленко, дубль в составе сборной России оформил Фёдор Земсков. В составе «Дельты» трижды отличился Андрей Панкратов, два мяча на счету Андрея Андреева.

Финал и матч за третье место состоятся 21 апреля.

Пляжный футбол. InterCup. Санкт-Петербург

Полуфиналы

Италия — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 6:7 д. в. (2:3, 0:1, 3:1, 1:2).

Россия — «Дельта» (Саратов) — 7:6 (2:3, 3:2, 2:1).