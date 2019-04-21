ФИДЕ объявила о проведении официального чемпионата мира по шахматам Фишера

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) проведёт первый официальный чемпионат мира по шахматам Фишера — одной из разновидностей шахмат, придуманных одиннадцатым чемпионом мира американцем Бобби Фишером. Соответствующие документы подписал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.



Правила чемпионата созданы так, чтобы участвовать смог любой желающий, даже игрок без рейтинга и званий. Но весь отборочный этап будет играться онлайн на сайте Chess.com. Непосредственно вживую шахматисты сойдутся только со стадии четвертьфиналов.



В связи с этим возникает вопрос о предотвращении жульничества в онлайн-матчах. «Технически перед нами непростая задача — бороться с нечестной игрой. Мы должны решить этот вопрос», — отметил Дворкович.



В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, не описанных в правилах, окончательное решение примет президент ФИДЕ.



За честной игрой будет следить команда сайта Chess.com, на площадке которого уже проведено много онлайн-турниров. Именно ответственные с Chess.com будут принимать решение о дисквалификации того или иного участника чемпионата из-за подозрений в нечестной игре.



В феврале 2018 года первый неофициальный титул чемпиона мира по шахматам Фишера разыграли Магнус Карлсен и Хикару Накамура. Со счётом 14:10 победу праздновал норвежец.