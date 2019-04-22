Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Косторная — о травме: ботинки давили, кость не выдержала и сломалась

Косторная — о травме: ботинки давили, кость не выдержала и сломалась
Другие / Фигурное катание

Победительница юниорского финала Гран-при, призёр чемпионата и первенства России фигуристка Алёна Косторная рассказала о травме, из-за которой пропустила юниорский чемпионат мира в Загребе.

«Сейчас со здоровьем уже всё хорошо. Я приступила к тренировкам, уже прыгаю, катаюсь, вращаюсь, нарабатываю программы.

Наверное, всё началось на старте сезона – давили ботинки очень сильно на малую берцовую кость, очень сильное напряжение было. Сначала было воспаление, после Нового года была трещина – просто кость не выдержала и сломалась. Поэтому пришлось юниорский чемпионат мира пропустить. В день вылета мы поняли, что никак не получится выступить, это будет неправильно по отношению к другим спортсменам, если я выйду, не смогу откатать и займу чьё-то место.

С того момента начали ходить по врачам, много разных диагнозов – страшных и нестрашных. В итоге через полторы-две недели нашли схожее мнение и всё-таки начали лечиться хотя бы от чего-то.

Как следила за юниорским чемпионатом мира? Было странное чувство – не понимаешь, почему ты дома, ведь вот же, должна была ехать. Просто не понимаешь, почему так получилось. Это тяжело осознавать… Прокатала Саша, Аня, и ты ждёшь… Пошёл предстартовый адреналин, а мозгами понимаешь, что ты никуда не едешь – ты сидишь дома», — сказала Косторная в интервью официальному сайту ФФККР.

Золото на юниорском чемпионате мира завоевала россиянка Александра Трусова.

Косторная пропустит юниорский чемпионат мира по фигурному катанию
Тутберидзе рассказала, почему Косторная не дождалась финала её шоу
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент