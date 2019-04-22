Косторная — о травме: ботинки давили, кость не выдержала и сломалась

Победительница юниорского финала Гран-при, призёр чемпионата и первенства России фигуристка Алёна Косторная рассказала о травме, из-за которой пропустила юниорский чемпионат мира в Загребе.

«Сейчас со здоровьем уже всё хорошо. Я приступила к тренировкам, уже прыгаю, катаюсь, вращаюсь, нарабатываю программы.



Наверное, всё началось на старте сезона – давили ботинки очень сильно на малую берцовую кость, очень сильное напряжение было. Сначала было воспаление, после Нового года была трещина – просто кость не выдержала и сломалась. Поэтому пришлось юниорский чемпионат мира пропустить. В день вылета мы поняли, что никак не получится выступить, это будет неправильно по отношению к другим спортсменам, если я выйду, не смогу откатать и займу чьё-то место.



С того момента начали ходить по врачам, много разных диагнозов – страшных и нестрашных. В итоге через полторы-две недели нашли схожее мнение и всё-таки начали лечиться хотя бы от чего-то.



Как следила за юниорским чемпионатом мира? Было странное чувство – не понимаешь, почему ты дома, ведь вот же, должна была ехать. Просто не понимаешь, почему так получилось. Это тяжело осознавать… Прокатала Саша, Аня, и ты ждёшь… Пошёл предстартовый адреналин, а мозгами понимаешь, что ты никуда не едешь – ты сидишь дома», — сказала Косторная в интервью официальному сайту ФФККР.

Золото на юниорском чемпионате мира завоевала россиянка Александра Трусова.

Косторная пропустит юниорский чемпионат мира по фигурному катанию