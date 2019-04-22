Лазукин: в жизни я член сборной России, а в текстах – бойфренд Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин рассказал о своём необычном сезоне, который должен был завершить на Универсиаде, а в итоге спортсмен принял участие в двух чемпионатах мира (личном и командном), пройдя путь от «бойфренда Туктамышевой» до «совершенно другого человека», по мнению легендарной Татьяны Тарасовой.

«Мне вообще не нравится это слово — бойфренд. Не знаю, откуда оно взялось. Просто начали появляться заголовки в СМИ. Напрягало то, что в заголовках нет моей фамилии вообще. В жизни я — член сборной России, а в текстах — бойфренд Туктамышевой.

Сезон был довольно долгий и тяжёлый. Получилось обрести много полезного опыта для себя за все эти старты, что-то переосмыслить. В голове многое поменялось, изменился соревновательный настрой. Ещё в начале сезона я очень хотел ворваться и сделать всё на максимуме. Ну и участие в чемпионатах мира помогло. Это, конечно, бесценный опыт.

Ещё после Универсиады думал, что сезон завершён. Честно, новость о том, что включён в команду, принял с большой радостью. Потому что, во-первых, это возможность ещё раз показать себя, закрепиться в памяти у судей. Ну и во-вторых – это деньги. После личного чемпионата мира я в принципе был готов к тому, что такое вновь может произойти. Но всё-таки думал, что снаряд не бьёт два раза в одну точку. Оказывается, бьёт.

Я выходил на лёд просто кайфовать. И, наверное, это самый правильный настрой. За эти старты на чемпионатах мира я понял, что нужно выходить и получать удовольствие от того, что делаешь. Это самое главное», — приводит слова Лазукина «Спорт день за днём».