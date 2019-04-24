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Ягудин — о себе в роли собаки: 39-летний придурок!

Ягудин — о себе в роли собаки: 39-летний придурок!
Другие / Фигурное катание

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился видео, снятым во время переездов между турами, съёмками, выступлениями. Ягудин высунулся из окна микроавтобуса и сымитировал собаку.

«39-летний придурок! Как же повзрослеть-то? Хотя.., я так подумал, а зачем взрослеть?» — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме», добавив хештеги #дорога #тур #гастроли #переезды #собака #вдушеребенок #идиот

Видео доступно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

После завершения карьеры в 2003 году Ягудин участвует в ледовых шоу и работает в телевизионных проектах в качестве журналиста и ведущего. Также Алексей участвует в театральных постановках и снимается в кино.

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