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Тарасова — о 12-летнем фигуристе: на тренажёре можно и 100 оборотов навращать

Тарасова — о 12-летнем фигуристе: на тренажёре можно и 100 оборотов навращать
Другие / Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от видео, на котором 12-летний российский фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов со страховкой.

«Рядом с Максимом есть человек с удочкой, который его поддерживает, — так мы разучиваем прыжки, чтобы дети не падали. На тренажёре Мишина можно так навращать и 10, и 12, и 100 оборотов, в цирке на лонже вообще летают. Только дилетанты могут считать такой прыжок на удочке первым в мире исполнением элемента в пять оборотов. Может быть, таким образом тренер хотел привлечь внимание к тому, что умеют делать дети», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

На прошедшем первенстве России Белявский завоевал серебро в старшей группе младшего возраста.

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