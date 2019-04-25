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Мишин — о пятерном прыжке мальчика: со страховкой можно и десятерной сделать

Мишин — о пятерном прыжке мальчика: со страховкой можно и десятерной сделать
Другие / Фигурное катание

Заслуженный тренер России Алексей Мишин сообщил, что он ещё не видел записи пятерного прыжка 12-летнего мальчика Максима Белявского, однако не считает это достижение уникальным, так как элемент был выполнен с использованием страховки.

«Максим Белявский — это мальчик, родители которого попросили меня с ним позаниматься. Я его пригласил на сборы в Куршавель год назад. Чувствовал, что мальчик способный. Потом по моей рекомендации он перешёл к Сергею Давыдову в ЦСКА, у которого и тренируется сейчас. Я ещё этого видео не видел, но буду рад, если у Давыдова получится двинуть фигурное катание на ещё более серьёзную высоту. Вообще, пятерной прыжок — это очень сложно. На лонже можно сделать и десятерной прыжок. Но потенциал у этого мальчика есть.

Рад, что он успешно продвигается. Я уже видел его комбинации «тройной аксель — тройной тулуп». Почему он не остался тренироваться со мной? Я живу в Петербурге, а он в Москве. Поэтому приняли такое решение. Но мы и с родителями остались в добрых отношениях, и мальчику понравилось у нас тренироваться», — цитирует Мишина «Фонтанка».

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Источник: Фонтанка Сообщить об ошибке
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