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Туктамышева — самая сексуальная спортсменка мира по версии Нобоа

Туктамышева — самая сексуальная спортсменка мира по версии Нобоа
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева взяла интервью у эквадорского футболиста «Зенита» Кристиан Нобоа. В частности, она попросила его назвать тройку самых сексуальных спортсменок мира.

Нобоа: Тройка самых сексуальных спортсменок? Ох, какие у вас вопросы. Хорошо. Третьей можно назвать Марию Шарапову.

Туктамышева: Почему-то так и думала. Мне тоже она нравится.

Нобоа: Вторая — Мартина Хингис. И первое место… Не знаю.

Туктамышева: Я так понимаю, не видел мой показательный.

Нобоа: Видел. Но так, чтобы своими глазами, — такого ни разу не было.

Туктамышева: Приходи. Приглашаю посмотреть.

Нобоа: А я спрашиваю, можно мне сходить туда или туда. Мне отвечают — только на хоккей.

Туктамышева: Я тебе дам свой телефон. Мы обменяемся контактами, и я тебя позову.

Нобоа: Первое место! (показывает на Елизавету)

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