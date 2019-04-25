Туктамышева — самая сексуальная спортсменка мира по версии Нобоа

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева взяла интервью у эквадорского футболиста «Зенита» Кристиан Нобоа. В частности, она попросила его назвать тройку самых сексуальных спортсменок мира.



Нобоа: Тройка самых сексуальных спортсменок? Ох, какие у вас вопросы. Хорошо. Третьей можно назвать Марию Шарапову.



Туктамышева: Почему-то так и думала. Мне тоже она нравится.



Нобоа: Вторая — Мартина Хингис. И первое место… Не знаю.



Туктамышева: Я так понимаю, не видел мой показательный.



Нобоа: Видел. Но так, чтобы своими глазами, — такого ни разу не было.



Туктамышева: Приходи. Приглашаю посмотреть.



Нобоа: А я спрашиваю, можно мне сходить туда или туда. Мне отвечают — только на хоккей.



Туктамышева: Я тебе дам свой телефон. Мы обменяемся контактами, и я тебя позову.



Нобоа: Первое место! (показывает на Елизавету)