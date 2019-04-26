13-летняя ученица Тутберидзе сделала каскад четверной тулуп — тройной тулуп

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала новое видео на своей странице в «Инстаграме». Её ученица Камила Валиева в свой 13-й день рождения во время тренировки прыгнула каскад четверной тулуп — тройной тулуп.

Видео доступно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

Ранее именно короткую программу Валиевой «Девочку на шаре» Тутберидзе назвала лучшей в минувшем сезоне изо всех программ своих учениц, среди которых и олимпийская чемпионка Алина Загитова, и юные звёздочки Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная.

С сезона-2019/20 Валиева сможет выступать на международных юниорских турнирах, а впервые среди взрослых она будет соревноваться в олимпийском сезоне-2021/22. Напомним, что Загитова, дебютировавшая среди взрослых в олимпийском сезоне, взяла золото Игр.