Матч чемпионата мира по шахматам станет длиннее

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) утвердила правила проведения матча мужского чемпионата мира 2020 года, его продолжительность будет увеличена с 12 до 14 игр.



«Это изменение отражает общее мнение, матч должен быть немного длиннее. Чтобы мероприятие проходило в разумные сроки, дни отдыха были сокращены с шести до пяти. Это более динамичный график, он позволит использовать все субботы и воскресенья в качестве игровых дней», — сообщается на сайте ФИДЕ.



Также шахматная федерация установила ограничения на ничью по взаимному согласию. Игроки не могут согласиться на неё до 40-го хода черных. Заявка на ничью до этого момента разрешается только через арбитра.



Призовой фонд турнира увеличен до € 2 млн. Победитель получит 60% этой суммы. Если чемпион мира определится на тай-брейке, призовые будут распределены 55 на 45%.



В чемпионат мира — 2019/20 среди женщин также внесены изменения. Отменена система нокаутов, будет использоваться формат турнира претендентов, за которым последует титульный матч. Финал будет состоять из 12 игр, а призовой фонд увеличен до € 500 тыс.



Помимо технических и форматных изменений в обоих турнирах, главное новшество последних нескольких лет заключается в том, что ФИДЕ снова будет отвечать за организацию матча чемпионата мира. Ранее этим занималась сторонняя компания, но, после того как главой ФИДЕ стал Аркадий Дворкович, федерация восстановила коммерческие прав на своё главное событие.