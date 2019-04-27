Бабиков и Сливко – в основе для подготовки к сезону, Старых и Цветков – нет

Правление Союза биатлонистов России утвердило и согласовало с Министерством спорта РФ списки основной и резервных команд для прохождения централизованной подготовки к сезону-2019/20, сообщает «Советский спорт».



Мужчины

Основная команда – Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Антон Бабиков.

Резервная команда – Василий Томшин, Игорь Малиновский, Саид-Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов, Евгений Сидоров.



Женщины

Основная команда – Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Кайшева, Наталья Гербулова.

Резервная команда – Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.



В Кубке мира-2018/19 лучшим из россиян у мужчин стал Александр Логинов, занявший второе место по итогам сезона, у женщин Юрлова-Перхт – 14-я в тотале. На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) сборная страны завоевала две серебряных и одну бронзовую медаль.