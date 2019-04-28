Олимпийский чемпион Кипчоге выиграл Лондонский марафон. Мо Фарах — вне топ-3

Обладатель золотой олимпийской медали на играх 2016 года в Рио-де-Жанейро кениец Элиуд Кипчоге одержал победу в Лондонском марафоне. Он пробежал дистанцию за 2 часа 2 минуты 37 секунд. Это второй результат в истории марафонов. Для Кипчоге это уже четвёртый выигранный Лондонский марафон.



Всего на 18 секунд от кенийца отстал занявший второе место Мосинет Геремеу из Эфиопии (2:02.55). Тройку призёров замкнул ещё один эфиопский спортсмен — Муле Вашихун (02:03:16).



Четырёхкратный олимпийский чемпион Мо Фарах из Великобритании финишировал пятым, уступив победителю 3 минуты 2 секунды.



В соревновании женщин уверенную победу одержала 25-летняя представительница Кении Бриджит Косгей, почти на 2 минуты оторвавшаяся от своей соотечественницы Вивиан Черуйот, выигравшей Лондонский марафон в прошлом году. Бронза досталась Розе Дережи из Эфиопии.