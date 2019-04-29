Российская самбистка напала на соперницу на трибуне, сломав ей нос

Мемориал Юрия Потапова по самбо на острове Русский был омрачён дракой на трибуне. На кадрах видно, как мужчина нанёс удар одному из зрителей, а затем самбистка в синем кимоно напала на девушку в красных шортах. Участницами конфликта оказались самбистки Ольга Вицина и Юлия Литвинцева.

Ранее они встретились в поединке за бронзу и победу одержала Юлия.

«Я выиграла со значительным перевесом — 6:0. После схватки меня поздравляли друзья, товарищи. Через 10 минут я пошла мимо трибуны, где сидела Ольга Вицина, и она меня исподтишка ударила. Подлетел её парень и толкнул меня так, что я отлетела на стол, где находились врачи. А затем уже я в состоянии аффекта попыталась ударить в ответ обидчицу. Хотя, если честно, не помню этого момента. Меня увезли на „скорой“ в больницу, где поставили диагноз: сотрясение головного мозга, подозрение на черепно-мозговую травму и открытый перелом носа. Вчера же мне сделали операцию. Первый раз сталкиваюсь с таким поведением спортсменов. Я написала заявление в полицию», — цитирует Литвинцеву VL.ru.

Все участники конфликта были отстранены от соревнований, а также могут быть дисквалифицированы Международной федерацией самбо.

Видео инцидента доступно в аккаунте Newsbox24.TV в YouTube.